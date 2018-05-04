Певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала своих фанатов переменами в собственном имидже. Большинству подписчиков знаменитости не понравилась ни ее новая прическа, ни выкрашенные брови.
«Я не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила, они подсмоются», — сообщила Бузова на своей странице в Instagram, опубликовав видео в новом образе. Она предстала перед фанатами с короткой стрижкой и свежевыкрашенными бровями. «Оля, ну что ты с собой сделала? Мужик мужиком», «Олег Бузов», «Хороший мастер не нарисует такой кошмар на лице клиента. Ни растяжки цвета, ни натуральности, тупо два черных прямоугольника, как углем намалеванные», — возмущаются подписчики Бузовой.
Однако некоторые считают, что дело вовсе не в бровях. «На лицо она как мальчик стала! На самом деле с каждым разом все хуже и хуже ее внешность. Это вам в глаза брови бросились, а мне вот лицо, подбородок, как у Кончиты Вурст, только без бороды», — поделилась мнением одна из подписчиц.
Перед тем, как в очередной раз сменить имидж, Ольга Бузова заплела волосы в косички и в таком виде выступала в Турции. Многие поклонники теперь требуют, чтобы она снова нарастила волосы.