{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
14:48  04 мая 2018 0

Бузова ужаснула поклонников бровями и короткой стрижкой. «Мужик мужиком!» ФОТО

Ольга Бузова решила избавиться от длинных волосФото: Ольга Бузова, Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала своих фанатов переменами в собственном имидже. Большинству подписчиков знаменитости не понравилась ни ее новая прическа, ни выкрашенные брови.

«Я не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила, они подсмоются», — сообщила Бузова на своей странице в Instagram, опубликовав видео в новом образе. Она предстала перед фанатами с короткой стрижкой и свежевыкрашенными бровями. «Оля, ну что ты с собой сделала? Мужик мужиком», «Олег Бузов», «Хороший мастер не нарисует такой кошмар на лице клиента. Ни растяжки цвета, ни натуральности, тупо два черных прямоугольника, как углем намалеванные», — возмущаются подписчики Бузовой.

Однако некоторые считают, что дело вовсе не в бровях. «На лицо она как мальчик стала! На самом деле с каждым разом все хуже и хуже ее внешность. Это вам в глаза брови бросились, а мне вот лицо, подбородок, как у Кончиты Вурст, только без бороды», — поделилась мнением одна из подписчиц.

Перед тем, как в очередной раз сменить имидж, Ольга Бузова заплела волосы в косички и в таком виде выступала в Турции. Многие поклонники теперь требуют, чтобы она снова нарастила волосы.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров