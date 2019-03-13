Названы причины, по которым россияне переплачивают за коммуналку

Эксперты назвали основные причины переплаты за услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ назвал причины, по которым россияне вынуждены переплачивать за коммунальные услуги. Наиболее распространенные — мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах, дублирование платежей, в том числе за вывоз мусора.

Специалисты центра рассказали в беседе с газетой «Известия», что в России нередко встречаются случаи, когда на одну квартиру приходит две квитанции от разных управляющих компаний. Кроме того, в некоторых регионах зафиксированы случаи дублирования платежей за вывоз мусора: в некоторых регионах плата за эту услугу выделена в платежке отдельной строкой, но при этом ее не исключили из «содержания жилья».

Кроме того, управляющие компании, как отмечает издание, нередко пытаются повесить свои долги на добросовестных плательщиков, а также навязывают жильцам дорогостоящие и ненужные услуги вроде охраны и внешнего наблюдения. Также встречаются случаи, когда аффилированные с застройщиком управляющие компании не предъявляют претензии к качеству дома на протяжении гарантийного периода, а после досрочный капитальный ремонт ложится на плечи собственников жилья.

Еще одна проблема — перетопы. Потребителям нередко приходится переплачивать за поставку избыточного тепла. Коммунальщики нередко отапливают несколько домов, и чтобы прогреть все квартиры в многоэтажках, увеличивают объем поставляемых ресурсов, в то время как большинство людей в таких температурах не нуждается.