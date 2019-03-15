Главу Мосгорсуда оскорбило обсуждение судей на «Эхо Москвы»

Алексею Венедиктову пришло письмо от председателя Мосгорсуда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова написала письмо главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, в котором потребовала с большим уважением относится к работе судей. Ее письмо опубликована на сайте радиостанции в разделе «Блоги».

Егорова в письме указывает, что во время программы «Особое мнение», которая вышла в эфир 28 февраля 2019 года, гость программы писатель Виктор Шендерович оценил работу судьи Виктора Данилкина, который вынес приговор совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. «Пока судья Данилкин на свободе и в почете, ни о какой репутации судейского корпуса, пока на свободе, кто сажали „болотников“, выносили все эти приговоры, пока эти десятки судей на своем рабочем месте., — рассуждал в эфире Шендерович. — До тех пор ни о какой положительной репутации судейского корпуса говорить не приходится».

Егорова назвала такие отзывы недопустимыми и потребовала проявлять уважение в эфире к работе московских судей. Алексей Венедиктов пока на это письмо не ответил.