Свердловчанка выиграла первенство России по биатлону

Спортсменка с Урала прошла дистанцию без штрафов Фото: Александра Пылаева, Instagram

В Мурманске завершилось первенство России по биатлону среди старших юношей и девушек. Первое место в индивидуальной гонке заняла 19-летняя спортсменка из Свердловской области Александра Пылаева.

Александра Пылаева преодолела дистанцию в 10 километров за 35 минут 47,8 секунды. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, свердловская спортсменка стала единственной участницей соревнований, прошедшей гонку без штрафа. Второе место заняла представительница Мурманской области Валерия Чекалова, допустившая четыре промаха на рубежах и отставшая в итоге от лидера на 1 минуту 20,5 секунды. Третье место досталось Александре Никульшиной, также из Мурманской области.

Александра Пылаева представляет Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области. По данным «URA.RU», спортсменку поддерживает компания УГМК Андрея Козицына.