Югорские силовики задержали беглого бизнесмена, к поимке которого пришлось подключать губернаторов

Обманутые дольщики построенного дома так и не дождались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорские полицейские задержали руководителя строительной компании, который обманул почти сотню дольщиков в Нефтеюганске, так и не выполнив свои обязательства по строительству дома, после чего скрывался в Тюмени. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

Руководитель компании собиралась построить 15-этажный жилой дом в Нефтеюганске на деньги дольщиков, но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. «Установлено, что директор ООО в период с 2014 по 2016 год в целях извлечения выгоды незаконно использовал часть взносов участников долевого строительства», — говорится в сообщении полиции.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 93 обманутых дольщика. Это жители Тюмени, Челябинска, Свердловской области и Югры. Задержанному инкриминируется сразу 2 статьи Уголовного кодекса — мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По информации от инсайдера, речь может идти о директоре компании «Артель» Руслане Аюпове, который после неудачного опыта в строительном бизнесе скрывался в Тюмени. Как ранее сообщало «URA.RU», за помощью в поимке беглого бизнесмена губернатор Югры Наталья Комарова обращалась к бывшему в то время главой Тюменской области Владимиру Якушеву. После чего предприниматель вернулся в ХМАО.