СМИ: власти заставляют односельчан Кадырова рушить свои дома

Жители признаются, что «возражать бессмысленно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В селении Хоси-Юрт (Центарой), где родился глава Чечни Рамзан Кадыров, жителям приказали разбирать свои дома ради парка, который собираются разбить в центре поселения. Об этом сообщает агентство «Кавказский узел».

«В центральной части Хоси-Юрта дома начали сносить — такое указание от властей. Хозяевам дали две недели, чтобы они вывезли все, что нужно», — рассказал изданию житель Центароя Аллерой Муса. Местная жительница Малкан отметила, что в других поселениях ради реконструкции также сносили целые кварталы, однако в родном селе Кадырова масштаб работ оказался намного шире. «Никому не нравится, что сносят его дом, который строили еще родители или деды, но возражать бессмысленно, только проблемы себе наживешь», — призналась Малкан.

Сейчас жители разбирают около десяти домов. На их месте власти собираются разбить большой парк, который будет примыкать к родовому поместью Кадырова.

Ранее в Чечне прошла волна протестов из-за споров о границе с Ингушетией. На митингах происходили потасовки со стрельбой. Но позже главам кавказских республик удалось договориться.