20 мая 2019

Трамп оставил китайские смартфоны без приложений Google

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 05:31
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Huawei закрыли доступ к GoogleФото: Анна Майорова © URA.RU

Смартфоны китайского производителя Huawei останутся без поддержки Android. После указа американского лидера Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei, Google приостановил выпуск обновлений для гаджетов этой фирмы.

Из-за торговой войны двух стран, смартфоны не смогут подключиться к приложениям Google Play Store и Gmail, пишет Nation News. Кроме того, Нuawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны.

В Google отметили, что для смартфонов китайской компании по-прежнему будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе, добавляет RT. После указа президента США американским производителям потребуется спецлицензия от властей страны для продажи Huawei какого-либо оборудования.

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