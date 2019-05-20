Трамп оставил китайские смартфоны без приложений Google

Смартфоны китайского производителя Huawei останутся без поддержки Android. После указа американского лидера Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei, Google приостановил выпуск обновлений для гаджетов этой фирмы.
Из-за торговой войны двух стран, смартфоны не смогут подключиться к приложениям Google Play Store и Gmail, пишет Nation News. Кроме того, Нuawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны.
В Google отметили, что для смартфонов китайской компании по-прежнему будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе, добавляет RT. После указа президента США американским производителям потребуется спецлицензия от властей страны для продажи Huawei какого-либо оборудования.