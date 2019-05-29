Гули поставил на место вора, который осмелился снять титул с его соратника

Бесо, отбывающего наказание, потребовали считать вором в законе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Один из самых влиятельных воров в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков Надир Салифов (Гули) отбил атаку криминального «генерала» Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский) на своего давнего соратника Бесика Квинихидзе. Гуджа вслед за вором Эдуардом Асатряном (Осетрина) пытался оспорить титул Квинихидзе.

Клан Гули донес до Туркадзе, что криминальный мир помнит его свидетельские показания по делу о раздатчике тюремной еды в одной из колоний, которого обвинили в краже продуктов, передает «Росбалт». Также авторитета призвали соблюдать решение ереванской сходки, по которой члены «семьи» не должны оставаться в колониях без криминальных титулов, чтобы не давать преимущества ФСИН.

Помимо Гули, за Квинихидзе (Бесо Руставский) вступились еще пять воров. Они разослали послание в ИК Саратовской области (там отбывает наказание Бесо), в котором потребовали считать его вором в законе. Все претензии о титуле арестанта заступники попросили адресовать им или Гули. Отмечается, что пока никто из противников Квинихидзе не звонил в колонию, чтобы заявить о нелегитимности звания сидельца.

Квинихидзе получает поддержку от Гули, так как помогал ему избавиться от врагов в Турции. Это не первый конфликт, в который Гули вступает ради поддержки своего соратника.