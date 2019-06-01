В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»

Власти США могут заморозить активы компаний-партнеров «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2». Речь идет о как минимум пяти видах ограничений.

«Президент может ввести пять или более санкций <…> в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит [такому] судну услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию», — говорится в документе.

Предполагается, что, если закон будет принят, компании или физлица не смогут брать кредиты на сумму более 10 миллионов долларов в течение года, а также получать экспортные лицензии от американских властей. Кроме того, им могут запретить работать с федеральными средствами, совершать платежи в США и сделки с собственностью. Помимо этого, сенаторы предложили замораживать активы лиц, уличенных в сделках с судами, которые используют для укладки газовых труб на глубине не менее 30 метров, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американские энергетические компании ведут себя, «как во времена Дикого Запада», когда речь идет о соперничестве с проектом «Северный поток-2», напоминает RT. Во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри анонсировал новые санкции для компаний, участвующих в Nord Stream 2.