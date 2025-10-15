Путин вспомнил Черномырдина, обсуждая план по обеспечению топливом регионы России

Не стоит проявлять благодушие при подготовке к отопительному сезону. Об этом сказал президент России Владимир Путин министру энергетики Сергею Цивилеву во время заседания, сославшись на опыт бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина.
«Сергей Евгеньевич, после совещания расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства, рекомендовал министерству энергетики готовиться к зимнему периоду. Одно скажу сейчас: благодушие при подготовке к отопительному сезону точно неуместно», — заявил Путин на совещании. Трансляция шла на «России 24». Он потребовал жестко проводить в жизнь решения по обеспечению топливом.
Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил Владимиру Путину о завершении подготовки жилищно-коммунального хозяйства к зиме и своевременном начале отопительного сезона во всех регионах России. Он отметил, что общий уровень готовности жилых домов составляет 98%, социальных объектов — 98,6%, и коммунальной инфраструктуры — 98,6%. На подготовку направлено 310 млрд рублей. Отопительный сезон начался в 73 регионах.
