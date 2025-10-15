Опрошенные ЦБ эксперты спрогнозировали доллар по 94,6 рубля

Аналитики, принявшие участие в опросе Банка России с 10 по 14 октября, пересмотрели в сторону повышения свои ожидания относительно курса доллара. А средний уровень ключевой ставки, по мнению специалистов, на оставшийся период 2025 года составит 16,6% годовых.
Аналитики предполагают укрепление курса рубля в 2025–2026 годах. Согласно обновленным оценкам, средний курс доллара в ближайшие годы составит: в 2025 году — 85 рублей (против 85,5 рублей ранее), в 2026 году — 94,6 рубля (ранее 96 рублей), в 2027 году — 100 рублей (против 102,6 рубля), а в 2028 году — 103,7 рубля (ранее 105,5 рубля).
Прогнозные значения средней ключевой ставки, по сравнению с результатами сентябрьского опроса Банка России, выглядят следующим образом: на 2025 год — 19,2% (против 19%), на 2026 год — 13,7% (ранее ожидалось 13,2%), в 2027 году — 10% (вместо 10,3%), а в 2028 году — 9% (ранее 8,5%).
Оценки по инфляции на конец года также были скорректированы: по итогам 2025 года аналитики теперь ждут 6,6% (против 6,4% в сентябре), на конец 2026 года — 5,1% (прежний прогноз — 4,7%), к концу 2027 года — 4,1% (ранее 4,2%), а к концу 2028 года — 4%.
Что касается динамики ВВП, специалисты ухудшили свои прогнозы по темпам роста на период с 2025 по 2028 год: в 2025 году ожидается увеличение на 1%, в 2026 году — на 1,2%, в 2027 году — на 1,8%, а в 2028 году — на 1,9%.
Эксперты инвестиционной компании УК «Первая» считают, что ключевая ставка может оставаться на уровне 17% вплоть до заседания Банка России в апреле 2026 года, пишет РБК. Вместе с тем они полагают, что процесс активного снижения ключевой ставки начнется уже в следующем году и к его завершению ставка может опуститься до 12%, однако отмечается, что динамика будет зависеть от целого ряда факторов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.