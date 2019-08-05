Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием

Страны-союзники США, которые решать разместить на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности, по своему желанию соглашаются стать возможной мишенью ядерного оружия. Об этом журналистам сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора. Причем Москва, по его словам, не примет во внимание аргументы о том, что американские ракеты направлены против террористов.
Ранее, напомним, пресс-служба Кремля распространила сообщение президента России Владимира Путина о том, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по сути, означает «возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения».