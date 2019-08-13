Перечислены уловки работодателей, снижающие размер пенсии россиян

Эксперты назвали основные уловки, на которые идут работодатели, чтобы уменьшить пенсию сотрудника. Это происходит из-за стремления работодателей платить как можно меньше страховых отчислений.
«Для экономии на пенсионных отчислениях компании используют разные схемы: оформление зарплаты как премию, разбивка зарплат на официальную и неофициальную части, заключение договоров с самозанятыми и ИП», — рассказал руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк изданию
Также работодатель может заключить с работником «ученический договор» на обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Если во время стажировки работник будет получать минимальную официальную зарплату на время стажировки, то тогда в Пенсионный фонд будут идти минимальные отчисления и увеличиваться трудовой стаж, отмечают юристы.
Также на уменьшение пенсии может влиять переезд в другой город, так как региональные коэффициенты отличаются друг от друга. При переезде эксперты рекомендуют по возможности сохранять регистрацию в том населенном пункте, где платили больше. Чтобы увеличить размер пенсионных выплат, стоит работать «в белую» и отложить выход на пенсию на один-два года после достижения пенсионного возраста.
Ранее о том, что делать, чтобы не зависеть от государства после наступления пенсионного возраста, писала «Национальная служба новостей».