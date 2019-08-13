12 августа 2019

Перечислены уловки работодателей, снижающие размер пенсии россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, старик, пенсионер, смартфон, калькулятор, гаджет, пенсия, современные технологии, новые технологии, цифровые технологии
Россиянам рекомендовали самим следить за страховыми взносами работодателя в пенсионный фондФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты назвали основные уловки, на которые идут работодатели, чтобы уменьшить пенсию сотрудника. Это происходит из-за стремления работодателей платить как можно меньше страховых отчислений.

«Для экономии на пенсионных отчислениях компании используют разные схемы: оформление зарплаты как премию, разбивка зарплат на официальную и неофициальную части, заключение договоров с самозанятыми и ИП», — рассказал руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк изданию Life.ru.

Также работодатель может заключить с работником «ученический договор» на обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Если во время стажировки работник будет получать минимальную официальную зарплату на время стажировки, то тогда в Пенсионный фонд будут идти минимальные отчисления и увеличиваться трудовой стаж, отмечают юристы.

Также на уменьшение пенсии может влиять переезд в другой город, так как региональные коэффициенты отличаются друг от друга. При переезде эксперты рекомендуют по возможности сохранять регистрацию в том населенном пункте, где платили больше. Чтобы увеличить размер пенсионных выплат, стоит работать «в белую» и отложить выход на пенсию на один-два года после достижения пенсионного возраста.

Ранее о том, что делать, чтобы не зависеть от государства после наступления пенсионного возраста, писала «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...