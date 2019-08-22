Анастасия Волочкова выпустила новую автобиографию Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова пришла на презентацию своей автобиографии «Плата за успех» белом наряде и фате. Видео она опубликовала в своем аккаунте в Instgram.

«Это просто повторение образа из постановки „Балерина в зазеркалье цирка“. Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять», — отметила Волочкова.

Балерина решила выпустить еще один тираж своей книги «Плата за успех», но теперь уже в обновленном формате — с дополнительной главой и возможностью увидеть ее в роли Эсмеральды в балете «Кармен», отмечает «Пятый канал». Для этого нужно отсканировать специальный QR-код.

Первое издание автобиографической книги Волочковой вышло весной в издательстве АСТ. Стоимость издания в книжных магазинах составляет 400-450 рублей. В книге балерина подробно рассказывает о своем творческом пути, а также описывает «шокирующие факты из полной приключений, романов и скандалов жизни». «Вы будете потрясены той ценой, которую мне пришлось заплатить за свой талант, творчество и успех, которого не прощают. И за желание быть просто счастливой и любимой женщиной», — отмечает балерина в предисловии к книге.