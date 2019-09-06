Россия посчитала неприемлемым представление Японии по Курилам

До сих пор нерешенными остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил Фото: depositphotos.com

Россия считает неприемлемым представление Японии в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом заявило посольство РФ в Японии, которому было сделано представление.

«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — цитирует представителя посольства ТАСС. Отмечается, что Россия имеет право развивать свои территории. В дипмиссии подчеркнули, что подобное поведение Японии не способствуют созданию диалога по мирному договору между странами.

Открытие рыбзавода на острове Шикотан Курильского архипелага вызвало тревогу у правительства Японии. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суги заявил, что кроме соответствующего представления также поступит надлежащий ответ, передает агентство Nation News. Также, по его словам, для разрешения проблем в российско-японских отношениях нужно определиться со статусом южных Курильских островов.

Россия и Япония до сих пор продолжают переговоры относительно выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Нерешенными остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР. Однако Япония считает, что Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов должны принадлежать ей.