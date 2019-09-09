Эксперт оценил перспективы табачного рынка из-за единой цены на сигареты

Предложенная Госдумой минимальная цена на табачные изделия не убьет конкуренцию в целом, но малые производители потеряют рынок. Об этом «URA.RU» рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
«Предложенный депутатами минимум не убьет конкуренцию в целом. Она будет сохраняться для легальных производителей табака», — заявил Королев. Эксперт подчеркнул, что цена на пачку сигарет складывается при учете цены на фольгу, фильтр и табак. При этом если цены на первые две компонента не сильно разнятся, то табак может стоить по-разному. Все зависит от его производителя: где-то табак может быть некачественным, где-то работникам не платят зарплату. Отсюда низкая цена на сигареты. «Законопроект уберет минимальных игроков, которые нарушают производство», — отметил журналист.
«Идея депутатов не лишняя, но и не срочная. У нас есть прецедент в виде алкогольного рынка, на котором также установлена минимальная цена», — пояснил специалист. По его мнению, цена на сигареты будет зависеть от разработанной депутатами методики: «Это переменная величина. Все зависит от предложенной методики, в которой будет учитываться фольга, фильтр и сам табак», — заключил главный редактор «Русского табака».
Как писало ранее «URA.RU», в Госдуме хотят установить единую минимальную цену на сигареты. По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, фиксированный минимум будет зависеть от налоговой нагрузки и пересчитываться каждый год, напоминает RT.