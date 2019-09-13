В России могут резко вырасти цены на водку

С просьбой о повышении цен выступили отечественные производители спиртного Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

В России может произойти повышение минимальной цены водки. С соответствующим предложением к Минфину РФ обратился Союз производителей алкогольной продукции (СПАП).

«Мы просим повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л», — цитирует ТАСС выступление главы СПАП Игоря Косарева на Московском финансовом форуме.

Глава союза также выразил надежду, что при определении минимальной цены будет учтено повышение акциза на этиловый спирт (до 544 руб. за 1 л в 2020 году), а также рост цен на стекло и пшеницу.

Ранее сообщалось, что в России за последние полгода заметно снизились продажи водки. При этом другие алкогольные напитки россияне, наоборот, стали покупать чаще, чем раньше. Так, в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки в России составили 34,3 млн декалитров, это на 0,3% меньше, чем в январе—июне 2018 года. При этом продажи коньяка выросли на 4,1%, шампанского — на 0,5%, вин — на 2,1%, а слабоалкогольных напитков — на 24,1%.