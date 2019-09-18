Миллион рублей предложили за фото тяжелобольной Заворотнюк

Тележурналисты предлагают три миллиона рублей за интервью с родственниками Анастасии Заворотнюк Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Журналисты предложили сотрудникам больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, миллион рублей за снимок «умирающей» звезды в больничной палате.

«Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь», — пишут «Дни.ру». По данным издания, общественность желает также увидеть, как «располнела» Заворотнюк и как выглядит ее обритая голова после трепанации черепа. Журналисты уточняют, что информационные порталы предлагают миллион рублей за снимок актрисы, а телевизионщики могут дать три миллиона рублей за то, чтобы муж, дочь и мать артистки дали интервью. Однако семья звезды отказывается от предложенных денег.

В августе 2019 года СМИ стали писать о том, что Заворотнюк, известная по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», тяжело больна. Якобы после рождения третьего ребенка у звезды нашли рак мозга четвертой стадии. 17 сентября «Московский комсомолец» сообщил, что впавшая в кому Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. Позднее стало известно, что дальнейшая интенсивная терапия была прекращена, отмечает VSE42.Ru. В больнице к артистке приставили охрану, чтобы оградить ее от журналистов, напоминает агентство Nation News.