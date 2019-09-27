Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Бывшая работница больницы, где лечится Анастасия Заворотнюк, предлагает журналистам фото артисткиФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы. Женщина уволилась из больницы и готова предоставить всю информацию об артистке за деньги.

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября. <…> Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — передает Starhit. Женщина, пожелавшая сохранять анонимность, не озвучила точную сумму вознаграждения, которое бы хотела получить. Экс-сотрудница клиники уточнила продолжительность видеозаписей, на которых видно Заворотнюк. Один ролик длится 58 секунд, два других — по 32 секунды.

Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу с раком головного мозга. Актриса лечится в частной московской клинике с 14 сентября, однако врачи заявляют, что опухоль неоперабельна, сообщает VSE42.RU. Журналисты пытаются связаться с родственниками Заворотнюк, однако они дают официальных комментариев по поводу состояния здоровья артистки. За один снимок звезды сотрудникам медучреждения предлагают один миллион рублей, передает «Национальная служба новостей».

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