Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы. Женщина уволилась из больницы и готова предоставить всю информацию об артистке за деньги.
«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября. <…> Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — передает Starhit. Женщина, пожелавшая сохранять анонимность, не озвучила точную сумму вознаграждения, которое бы хотела получить. Экс-сотрудница клиники уточнила продолжительность видеозаписей, на которых видно Заворотнюк. Один ролик длится 58 секунд, два других — по 32 секунды.
Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу с раком головного мозга. Актриса лечится в частной московской клинике с 14 сентября, однако врачи заявляют, что опухоль неоперабельна, сообщает VSE42.RU. Журналисты пытаются связаться с родственниками Заворотнюк, однако они дают официальных комментариев по поводу состояния здоровья артистки. За один снимок звезды сотрудникам медучреждения предлагают один миллион рублей, передает «Национальная служба новостей».