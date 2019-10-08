Заворотнюк в тяжелом состоянии выписали из больницы

Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в другой больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из «Европейского медицинского центра» в Москве, где она лечилась последний месяц. Однако актриса до сих пор находится в тяжелом состоянии.

«Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС (Обязательное медицинское страхование — прим.ред.) и завершили лечебные мероприятия в стационаре», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что актриса продолжит лечение в другом медицинском учреждении.

В конце лета Заворотнюк перестала играть в театре. По некоторым данным, у нее диагностирован рак головного мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о смерти Заворотнюк, напоминает «Дни.ру». После этого члены семьи актрисы попросили не спекулировать на тему ее здоровья и верить только официальным источникам, напоминает агентство Nation News.