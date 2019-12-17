В Кремле упрекнули Киев, запретивший въезд российским журналистам

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, депутат, чиновник, россия, нтв, первый канал, пресс-подход, интервью, телеканалы, известия, микрофоны, 360
За сутки на Украину не пустили сразу нескольких российских журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отношение Украины к российским журналистам не соответствует никаким международным стандартам, заявил во время общения с прессой представитель президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал действия украинских властей, которые в течение суток не пустили в страну сразу несколько корреспондентов из России.

«Российские журналисты лишены возможности даже на временной основе работать на территории Украины. Мы надеемся, что все-таки постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые хотят на месте ознакомится с ситуацией в Украине, получат такую возможность», — заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в России законом установлены равные права как для российских, так и для зарубежных журналистов.

На парижском саммите «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить государство. При этом в понедельник, 17 декабря, стало известно, что украинская погранслужба запретила въезд в страну уже третьему по счету корреспонденту НТВ. В этот же день появилась информация, что в посещении территории Украины было отказано журналистам телеканала «Звезда».

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