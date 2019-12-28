В РПЦ физическое влечение назвали второстепенным для брака

Физическое влечение не должно быть главной причиной для заключения брака. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
«Если брак заключен исключительно в силу взаимного влечения жениха и невесты, то это влечение физическое, оно может пройти раньше или позже, а дальше возникнут проблемы, если их не связывает ничто другое», — рассказал священнослужитель в эфире программы «Россия 24».
При этом архиерей Русской православной церкви отметил, что в брак желательно вступать по любви. По словам митрополита Илариона, союз между мужчиной и женщиной должен быть основан на христианской вере, преданности и верности. Он также подчеркнул, что будущие супруги должны быть готовы к рождению такого числа детей, сколько будет угодно Богу, а не сколько планируют сами молодожены.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что нынешняя молодежь предпочитает жить для себя и не торопится обзаводиться потомством. Чтобы решить демографическую проблему, церковнослужитель предложил, в первую очередь, изменить отношение россиян к продолжению рода, пишет телеканал 360.