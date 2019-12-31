В РПЦ уточнили свою позицию о строительстве мечети в Екатеринбурге

Мечеть «Нур-Усман» была снесена в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил свое заявление, сделанное относительно поддержки строительства соборной мечети в Екатеринбурге. Ранее свою позицию он озвучил в эфире программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда».

По словам Легойды, СМИ неправильно интерпретировали его слова, написав, что РПЦ впервые заявила о поддержке строительства мечети. «Это [то, что в Екатеринбурге ломают мечеть] очень плохо. Мы наших братьев мусульман всегда поддержим. Так же, как и они нас», — напомнил Легойда сказанное им в эфире. При этом он призвал посмотреть на это из будущего и увидеть, каким будет облик нашей страны. «Путь определения виноватых, путь разделения — тупиковый. Мы должны мирным способом решать эти вопросы», — заявил Легойда. По его мнению, в России надо в целом заниматься возрождением духовной жизни и строительством зданий традиционных религий в соответствии с законодательством, а также в согласии и любви.

Также Легойда опроверг публикации о том, что, якобы по его мнению, в конфликте из-за строительства храма в Екатеринбурге виноваты как местные власти, так и жители города. По его словам, на самом деле он заявил о том, что в этой ситуации проиграли все. «Я считаю, что ошибки сделаны были с разных сторон. Не надо искать виноватых», — сказал Легойда, уточнив, что «когда возникают такие конфликты, это значит, что мы все чего-то не сделали, недоработали».

В ноябре в Екатеринбурге была достигнута договоренность об обмене земельного участка под строительство мечети, находившегося в зоне строительства новой ледовой арены, на участок в другом месте, но большей площади. Также меценаты выделили общине средства на строительство мечети, которую верующие решили проектировать самостоятельно.