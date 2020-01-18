17 января 2020

Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Украина намерена наладить отношения с Россией и войти в ЕС и НАТОФото: Василий Заболотных © URA.RU

Киев решил снизить напряженность в отношениях с Москвой. Такое положение включено в проект Стратегии национальной безопасности Украины, который рассмотрел Совбез страны.

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — приводит RNS выдержку из документа.

В основу самой стратегии украинские власти предлагают положить три основных принципа. К ним относятся развитие оборонных возможностей страны, способность общества и государства оперативно реагировать на изменение среды безопасности, а также развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами. В первую очередь, речь идет о Евросоюзе и НАТО.

Что касается политики национальной безопасности, проект выделяет несколько приоритетных направлений. Среди них — обеспечение независимости страны и суверенитета, общественное развитие., а также защита прав, свобод и интересов украинцев. Также в документе есть пункт о европейской и евроатлантической интеграции (членство в ЕС и НАТО), а также о восстановлении территориальной целостности страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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