Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией

Киев решил снизить напряженность в отношениях с Москвой. Такое положение включено в проект Стратегии национальной безопасности Украины, который рассмотрел Совбез страны.
«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — приводит
В основу самой стратегии украинские власти предлагают положить три основных принципа. К ним относятся развитие оборонных возможностей страны, способность общества и государства оперативно реагировать на изменение среды безопасности, а также развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами. В первую очередь, речь идет о Евросоюзе и НАТО.
Что касается политики национальной безопасности, проект выделяет несколько приоритетных направлений. Среди них — обеспечение независимости страны и суверенитета, общественное развитие., а также защита прав, свобод и интересов украинцев. Также в документе есть пункт о европейской и евроатлантической интеграции (членство в ЕС и НАТО), а также о восстановлении территориальной целостности страны.