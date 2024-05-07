Путин разрешил «Граталю» приобрести долю в «Газпромнефти — Битумные материалы»

Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов. Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России.
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Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов. Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России.