Путин разрешил «Граталю» приобрести долю в «Газпромнефти — Битумные материалы»

07 мая 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин разрешил «Граталю» купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов . Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов. Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России.