Путин разрешил «Граталю» приобрести долю в «Газпромнефти — Битумные материалы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин разрешил «Граталю» купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы» Фото:

Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов. Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Граталь», которая занимается инвестициями и лизингом, может купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить совершение сделки по приобретению ООО „Граталь“ 2,458% долей в уставном капитале ООО „Газпромнефть — Битумные материалы“», — говорится в тексте указа. Его приводит сайт нормативных актов. Отмечается, что «Газпромнефть — Битумные материалы» принадлежит Gazprom Neft International, которая занимается реализацией проектов за пределами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...