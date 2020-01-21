Американская модель описала кровавые подробности избиения уральским боксером

Сергея Ковалева обвиняют в избиении модели Джейми Фронтц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Модель из США Джейми Фронтц, обвинившая российского боксера Сергея Ковалева в избиении, раскрыла кровавые подробности покушения спортсмена. Об этом она рассказала изданию TMZ Sports.

«Кровь была везде», — признается модель. По ее словам, после удара Ковалева у нее были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, рваные раны на лице и грыжа межпозвоночного диска шейного отдела.

Ранее американская модель Джейми Фронтц обвинила челябинского боксера Сергея Ковалева в нападении и подала иск против него на 8 млн долларов. По ее словам, инцидент произошел в июне 2018 года, причиной нападения стал отказ девушки в интимной близости, сообщает телеканал 360. Спортсмен находится под следствием, судебное слушание по его делу намечено на 8 апреля 2020 года, пишет RT.