Ученые прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса летом

Власти КНР уже начинают снимать некоторые ограничения из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В конце лета может произойти вторая волна коронавируса, если карантин в Китае отменят слишком рано. Такие выводы опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

«Если эти ограничения будут отменены в марте, второй пик случаев [заражения коронавирусом] может произойти в конце августа», — говорится в исследовании. По мнению ученых, сохранение ограничений отодвинет новую волну COVID-19 до октября.

По последним данным в Китае зафиксирована 81 тысяча случаев заражения коронавирусом. Погибли 3,2 тысячи человек, выздоровели почти 75 тысяч пациентов. Сейчас по всему миру болеют 538 тысяч человек, умерли — более 24 тысяч, еще 123,5 тысячи пошли на поправку.

Ранее сообщалось об отмене карантина в китайской провинции Хубэй 25 марта. Как пишет агентство Nation News, запрет на въезд и выезд из региона будет отменен. В Ухане, где был зафиксирован первый случай коронавируса, планируют отменить ограничения 8 апреля. Власти страны приняли такое решение в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе.