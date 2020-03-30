Госкорпорация «Ростех» разработала противовирусный комбинезон, защищающий от вирусов и других биологических угроз. Информация появилась на сайте компании.
«На фоне распространения COVID-19 в максимально короткие сроки создан новый универсальный изолирующий комбинезон, где использованы все предшествующие наработки в области биологической защиты. Прежде всего, костюм предназначен для защиты медиков», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Он отметил, что сейчас корпорация готовит документы для сертификации изделия. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от химических веществ и вирусов. Он не пропускает горючие, взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах.
По информации RT, госкорпорация осваивает также производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
В мире коронавирусом болеют более 722 тысяч человек. Почти 34 тысячи погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания, 24 из них — в Свердловской области.
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