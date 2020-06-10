09 июня 2020

В РФ нашли добровольцев для испытания «военной» вакцины от COVID

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Добровольцев допустят к испытаниям вакцины после полного медобследования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие две группы добровольцев. Это военнослужащие и обычные граждане, сообщили в Минобороны РФ.

«В первую группу отобраны изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (военнослужащие по контракту, офицеры, прапорщики). В составе второй — гражданские лица», — цитирует ведомство ТАСС. Допущены к испытаниям вакцины добровольцы будут только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья всем необходимым требованиям. Перед началом вакцинации все они пройдут 14-дневную изоляцию.

Вакцину разработали российские ученые из исследовательского центра им. Гамалеи совместно с Министерством обороны. В военном ведомстве отметили, что отбор военнослужащих осуществлялся исключительно на добровольной основе, сообщает RT. Итого из числа военнослужащих по контракту было отобрано 50 добровольцев, в их числе — пять женщин, напоминает телеканал 360.

О готовности сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина, ранее сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время брифинга в правительстве заявлял, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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