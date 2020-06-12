11 июня 2020

Найдена причина списания Сбербанком детских пособий. «Все равно, если с голоду умираете»

© Служба новостей «URA.RU»
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В списании «путинских» выплат виноват бездушный робот Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главной проблемой Сбербанка является цифровизация. Так прокомментировал списание банком «путинских» пособий в счет долгов кандидат экономических наук, секретарь Федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин.

Ранее сообщалось, что июне некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с автоматическим списанием социальных пособий в счет долга. В частности, с карт пропадали единовременные выплаты на ребенка в размере 10 тысяч рублей. С аналогичными проблемами сталкивались юридические лица.

По мнению экономиста, бездушный робот банка без оглядки на нуждаемость людей списывает требуемое с карт.

«Система делает это автоматически, ей все равно — на детей это, вы умираете с голоду, не умираете с голоду… Она видит на счету пять тысяч рублей, а у вас задолженность, и она списывает. Ей же все равно, она же металлическая. И вот это является чувствительной проблемой», — цитирует Ларушкина «Царьград».

При этом Лапушкин добавил, что и в обычное время у банка наблюдались технические сбои, а уж в такое напряженное время и подавно. Он также напомнил недавнюю утечку данных из Сбербанка и отметил, что «хваленая цифровизация накрылась медным тазом».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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