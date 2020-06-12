CША сосредоточатся на конкуренции с РФ в сфере обороны

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Ранее в США назвали Россию «спонсором терроризма» и приготовились ужесточить санкции. Законодатели предлагают ввести пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и «подконтрольных России лиц» в других странах. В документе также «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

За законопроект в четверг проголосовали 25 членов комитета, против были двое.

Штаты намерены продлить «Инициативу по сдерживанию в Европе», направленную против РФ. Она предусматривает присутствие дополнительных войск США на Европейском континенте. Кроме этого, глава Пентагона должен в ближайшее время предоставить доклад «о российской поддержке расово-этническим экстремистским группировкам, проповедующим насилие» в Европе и Америке. США продлят запрет на военное сотрудничество с РФ, а также любые действия, признающие суверенитет России над Крымом. Также законопроект запрещает передачу России ракетных технологий и интеграцию американской системы ПРО с аналогичными системами КНР и РФ.

«В законопроекте содержится декларация о том, что долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является основным приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию», —передает РИА «Новости».

Американцы сделают акцент на стратегической конкуренции с Россией и Китаем. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета США. Краткое изложение документа распространил комитет сената США по вооруженным делам.

Конкуренция с РФ является приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil

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