11 июня 2020

CША сосредоточатся на конкуренции с РФ в сфере обороны

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Клипарт. Американский эсминец Porter, фото с сайта Военно-морские сил США. Екатеринбург , сша, эсминец, рorter
Конкуренция с РФ является приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil

Американцы сделают акцент на стратегической конкуренции с Россией и Китаем. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета США. Краткое изложение документа распространил комитет сената США по вооруженным делам.

«В законопроекте содержится декларация о том, что долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является основным приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию», —передает РИА «Новости».

Штаты намерены продлить «Инициативу по сдерживанию в Европе», направленную против РФ. Она предусматривает присутствие дополнительных войск США на Европейском континенте. Кроме этого, глава Пентагона должен в ближайшее время предоставить доклад «о российской поддержке расово-этническим экстремистским группировкам, проповедующим насилие» в Европе и Америке. США продлят запрет на военное сотрудничество с РФ, а также любые действия, признающие суверенитет России над Крымом. Также законопроект запрещает передачу России ракетных технологий и интеграцию американской системы ПРО с аналогичными системами КНР и РФ.

За законопроект в четверг проголосовали 25 членов комитета, против были двое.

Ранее в США назвали Россию «спонсором терроризма» и приготовились ужесточить санкции. Законодатели предлагают ввести пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и «подконтрольных России лиц» в других странах. В документе также «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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