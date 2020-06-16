Платить по ипотеке стало проще, чем снимать жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть выросли из-за уверенности в работе сделки с ОПЕК+. В финальной стадии торгов Brent поднялась до 39,8 доллара за баррель, а затем немного опустилась в цене. Сейчас она торгуется по 39,33 доллара (-0,98%). Нефть марки WTI стоит 36,7 доллара за баррель (-1%).

Курс рубля укрепился по отношению к мировым валютам. Доллар подешевел на 62 копейки до 69,58 рубля. Стоимость евро снизилась до 78,72 рубля (-0,48).

Что происходит в России?

Из-за кризиса и падения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Число россиян, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%. Также россияне снова начали забирать деньги из банков. За май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей.

В России ежемесячный платеж по ипотечным кредитам становится меньше, чем стоимость аренды аналогичного жилья. Президент страны Владимир Путин считает, что скоро должна снизиться и стоимость аренды. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что сейчас подготавливаются новые предложения для расширения программы льготный ипотеки.

Российский бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним, что позволяет ему вернуться к работе после снятия ограничений по коронавирусу.

Точные сроки представления обновленного плана восстановления экономики России пока неизвестны. Сейчас его дополняют конкретными предложениями и пунктами. Владимир Путин поручил правительству проработать решения о продлении мер поддержки экономики после 1 июля. По его словам, также нужно доработать уже существующие и учесть опыт их реализации.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла до 94% перевозок. Глава компании Сергей Скуратов, выступая перед Путиным, назвал ситуацию критической. Руководитель Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в письме замминистру финансов Алексею Сазанову предложил ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты в качестве поддержки отрасли.

Что происходит в мире?

В ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять максимум 30 долларов за баррель. Министр энергетики этой страны Сухель аль-Мазруи был приятно удивлен, что в результате сделки ОПЕК+ нефть смогла подняться до 43 долларов.

Премьер-министр Украины Дениc Шмыгаль заявил, что число безработных в стране выросло в 10 раз и превысило 500 тысяч человек.

Прогнозы и мнения экспертов

Потери российской экономики составят от 3 до 4,2%. Как отметил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко, все будет зависеть от того, как скоро запустится экономика.

Россияне стали оценивать свой труд дешевле, исходя из желания иметь хоть какую-то работу во время кризиса. Психолог Елена Перминова считает, что люди вынуждены занижать свои зарплатные ожидания, поскольку сейчас работодатель может выбирать сотрудников из большего числа кандидатов.

Финансисты назвали три самых удачных способа накопить деньги во время кризиса. Для этого нужно хранить сбережения в валюте, а также вкладывать их в недвижимость и ценные бумаги.

Аналитики крупнейших российских банков считают, что ключевая ставка ЦБ будет понижена до 5%, что сделает ипотеку более доступной и восстановит спрос на рынке недвижимости.

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