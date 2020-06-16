Названы сроки испытания российской вакцины от COVID-19 на людях

Минобороны испытает вакцину от коронавируса на добровольцах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие дни в России стартуют испытания на людях своей вакцины против коронавируса. Проведение тестов организует Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — говорится на сайте министерства.

Минобороны уже согласовало с Минздравом общее количество добровольцев и их характеристики, а также определило, сколько среди испытуемых будет военных и гражданских. Состояние всех добровольцев контролируют врачи. По заявлениям ведомства, эти люди имеют высокую мотивацию, хорошо переносят как карантин, так и подготовку к испытаниям вакцины.

Накануне ученые в статье издания Bloomberg предостерегали, что спешка в разработке вакцины может снизить ее качество. Скорее всего, первая из вакцин не остановит пандемию.

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