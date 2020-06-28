27 июня 2020

Названы сроки восстановления туристической отрасли России

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Крым., южный берег крыма, юбк
Ростуризм предлагает туроператорам проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Туристическая отрасль РФ может восстановиться после пандемии коронавируса весной 2021 года. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 г., a именно уже к весне 2021 г.», — цитируют Догузову ТАСС. Она уточнила, что Ростуризм предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.

Ранее, как напоминает RT, Зарина Догузова заявила о том, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов. Она отметила, что туризм запускается с определёнными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации их будут смягчать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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