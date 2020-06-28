Названы сроки восстановления туристической отрасли России

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Ранее, как напоминает RT , Зарина Догузова заявила о том, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов. Она отметила, что туризм запускается с определёнными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации их будут смягчать.

«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 г., a именно уже к весне 2021 г.», — цитируют Догузову ТАСС. Она уточнила, что Ростуризм предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.

Туристическая отрасль РФ может восстановиться после пандемии коронавируса весной 2021 года. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предлагает туроператорам проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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