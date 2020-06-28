Названы сроки восстановления туристической отрасли России

Туристическая отрасль РФ может восстановиться после пандемии коронавируса весной 2021 года. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 г., a именно уже к весне 2021 г.», — цитируют Догузову ТАСС. Она уточнила, что Ростуризм предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.
Ранее, как напоминает RT, Зарина Догузова заявила о том, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов. Она отметила, что туризм запускается с определёнными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации их будут смягчать.
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