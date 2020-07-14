Сергея Фургала требуют освободить тысячи митингующих в Хабаровске
Госслужащим повысят оклады, российскую валюту не будут деноминировать, с начала августа будут выполняться авиарейсы в Турцию, треть торговых центров могут закрыться, в Хабаровске третий день проходят митинги, Ивану Сафронову предъявили обвинение. Все самые интересные и важные новости в России к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:
Госслужащим повысят зарплаты
- Оклады российских госслужащих будут повышены на 3% с 1 октября 2020 года.
- Повышение также получат дипломатические работники МИД РФ и сотрудники консульств.
Рубль не будет деноминирован
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля.
- Ранее аналитик Александр Разуваев выступил с предложением деноминировать российскую валюту. Но некоторые политики, в частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посчитали это предложение провокацией.
Тurkish Airlines открывает авиасообщение с Россией
- Авиакомпания Тurkish Airlines с 1 августа планирует возобновить регулярные рейсы между Турцией и российскими городами.
- Первыми городами, из которых можно будет улететь в Турцию, станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.
Четверть торговых центров в России могут закрыться
- Эксперты Российского совета торговых центров посчитали, что к осени 2020 года могут закрыться 25% российских торговых центров, так как не смогут выплатить налоги после отмены моратория на взыскание задолженностей.
- По мнению специалистов, эта ситуация возникла из-за того, что собственники ТЦ не получили субсидии в период режима карантина.
Жители Хабаровска требуют освободить губернатора
- В Хабаровске три дня проходили массовые митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации убийств.
- Владимир Жириновский — лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит Сергей Фургал, заявил, что не имеет отношения к акциям протеста.
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене
- Советнику главы Роскосмоса, экс-журналисту Ивану Сафронову 13 июля предъявлено обвинение в госизмене.
- Адвокат Иван Павлов, считает, что уголовное дело связано с публикациями Ивана Сафронова в 2017 года в издании «Коммерсант».
- На одиночные пикеты около СИЗО «Лефортово» в защиту Ивана Сафронова вышли десятки журналистов. Многие из них были задержаны силовиками.
- Семь журналистов из кремлевского пула записали видеообращение в защиту коллеги.
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