13 июля 2020

Самое актуальное в России на 14 июля. Госслужащим повысят зарплаты, Хабаровск митингует третий день

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала требуют освободить тысячи митингующих в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госслужащим повысят оклады, российскую валюту не будут деноминировать, с начала августа будут выполняться авиарейсы в Турцию, треть торговых центров могут закрыться, в Хабаровске третий день проходят митинги, Ивану Сафронову предъявили обвинение. Все самые интересные и важные новости в России к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Госслужащим повысят зарплаты

  • Оклады российских госслужащих будут повышены на 3% с 1 октября 2020 года.
  • Повышение также получат дипломатические работники МИД РФ и сотрудники консульств.

Рубль не будет деноминирован

  • Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля.
  • Ранее аналитик Александр Разуваев выступил с предложением деноминировать российскую валюту. Но некоторые политики, в частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посчитали это предложение провокацией.

Тurkish Airlines открывает авиасообщение с Россией

  • Авиакомпания Тurkish Airlines с 1 августа планирует возобновить регулярные рейсы между Турцией и российскими городами.
  • Первыми городами, из которых можно будет улететь в Турцию, станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.

Четверть торговых центров в России могут закрыться

  • Эксперты Российского совета торговых центров посчитали, что к осени 2020 года могут закрыться 25% российских торговых центров, так как не смогут выплатить налоги после отмены моратория на взыскание задолженностей.
  • По мнению специалистов, эта ситуация возникла из-за того, что собственники ТЦ не получили субсидии в период режима карантина.

Жители Хабаровска требуют освободить губернатора

  • В Хабаровске три дня проходили массовые митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации убийств.
  • Владимир Жириновский — лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит Сергей Фургал, заявил, что не имеет отношения к акциям протеста.

Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

  • Советнику главы Роскосмоса, экс-журналисту Ивану Сафронову 13 июля предъявлено обвинение в госизмене.
  • Адвокат Иван Павлов, считает, что уголовное дело связано с публикациями Ивана Сафронова в 2017 года в издании «Коммерсант».
  • На одиночные пикеты около СИЗО «Лефортово» в защиту Ивана Сафронова вышли десятки журналистов. Многие из них были задержаны силовиками.
  • Семь журналистов из кремлевского пула записали видеообращение в защиту коллеги.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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