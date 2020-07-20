19 июля 2020

Появились кадры смертельного ДТП в Москве. Автобус влетел в остановку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Водитель перепутала педали газа и тормоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последствия смертельного ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в Москве, попали на видео. На кадрах видно разрушенные рекламные щиты, остановку и тело погибшей женщины.

Авария произошла утром в понедельник, 20 июля, на Краснодонской улице в районе Люблино. 46-летняя водитель пассажирского автобуса перепутала педали тормоза и газа. В результате транспорт протаранил остановочный комплекс, где стояли люди. Трое человек госпитализированы с травмами, скончалась 43-летняя женщина, уточняет «Царьград».

Последствия аварии снял очевидец трагедии, пишут «Дни.ру». На кадрах видно, что рекламные щиты деформировало и оторвало, повсюду лежат разбитые стекла, сообщает «Пятый канал». Рядом с автобусом в черном пакете лежит тело погибшей. По факту ДТП проводится расследование.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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