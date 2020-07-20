Последствия смертельного ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в Москве, попали на видео. На кадрах видно разрушенные рекламные щиты, остановку и тело погибшей женщины.
Авария произошла утром в понедельник, 20 июля, на Краснодонской улице в районе Люблино. 46-летняя водитель пассажирского автобуса перепутала педали тормоза и газа. В результате транспорт протаранил остановочный комплекс, где стояли люди. Трое человек госпитализированы с травмами, скончалась 43-летняя женщина, уточняет «
Последствия аварии снял очевидец трагедии, пишут «Дни.ру». На кадрах видно, что рекламные щиты деформировало и оторвало, повсюду лежат разбитые стекла, сообщает «Пятый канал». Рядом с автобусом в черном пакете лежит тело погибшей. По факту ДТП проводится расследование.
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