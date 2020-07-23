Более половины россиян потратили матпомощь на еду и услуги ЖКХ

На фоне распространения коронавируса правительство РФ приняло меры по оказанию материальной поддержки жителям страны. Среди них единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, передает RT . Также кабмин выделил несколько миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19, пишет VSE42.ru .

В опросе приняли участие 4340 респондентов со всех регионов страны. Все участники старше 18 лет.

«30% граждан израсходовали данные средства на товары первой необходимости (продукты питания, бытовая химия и пр.)», — пишет ТАСС, ссылаясь на опрос. 20% респондентов ответили, что потратили выделенные деньги от государства на оплату услуг ЖКХ, взносы по кредиту и на нужды детей. Отложили в копилку 9% опрошенных, потратили на покупку мебели, бытовой техники и электроники — 6%, затруднились ответить — 15%.

Материальную помощь от государства больше половины россиян потратили на товары первой необходимости и обязательные платежи, такие как оплата услуг ЖКХ и взносы по кредиту. Такие данные следуют из опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman).

30% опрошенных россиян потратили материальную помощь от государства на продукты питания Фото: Илья Московец © URA.RU

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