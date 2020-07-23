22 июля 2020

Более половины россиян потратили матпомощь на еду и услуги ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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30% опрошенных россиян потратили материальную помощь от государства на продукты питания Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Материальную помощь от государства больше половины россиян потратили на товары первой необходимости и обязательные платежи, такие как оплата услуг ЖКХ и взносы по кредиту. Такие данные следуют из опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman).

«30% граждан израсходовали данные средства на товары первой необходимости (продукты питания, бытовая химия и пр.)», — пишет ТАСС, ссылаясь на опрос. 20% респондентов ответили, что потратили выделенные деньги от государства на оплату услуг ЖКХ, взносы по кредиту и на нужды детей. Отложили в копилку 9% опрошенных, потратили на покупку мебели, бытовой техники и электроники — 6%, затруднились ответить — 15%.

В опросе приняли участие 4340 респондентов со всех регионов страны. Все участники старше 18 лет.

На фоне распространения коронавируса правительство РФ приняло меры по оказанию материальной поддержки жителям страны. Среди них единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, передает RT. Также кабмин выделил несколько миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19, пишет VSE42.ru.

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Экономика Общество
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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