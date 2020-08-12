Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

Получить кредиты можно после удаленной идентификации через Единую биометрическую систему Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российские банки планируют выдавать кредиты через банкоматы по биометрии. Такая возможность может появиться в Промсвязьбанке, МКБ, ВТБ, УБРиР, и «Дом.РФ».

На сегодняшний день для выдачи кредита требуется идентификация гражданина по паспорту в офисе банка. Начать обслуживание клиента без личной встречи можно, только если россиянин сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему (ЕБС). «Слепок из ЕБС поможет защитить граждан от применения мошенниками потерянных документов при получении кредита. Следовательно, сократится и уровень просрочки», — рассказал «Известиям» начальник управления развития банковских продуктов и проектов «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.

Отмечается, что получить кредиты смогут не только действующие клиенты банка, которым уже открыли счет по стандартной процедуре в отделении, но и люди, раньше в банке не обслуживавшиеся. По мнению экспертов, в следующем году доля кредитов, которые будут выданы через банкоматы или заявки, может составить 5-10% от общего объема.

Ранее сообщалось, что в России начали оформлять электронные закладные по ипотечным кредитам. Одним из первых банков, который перешел на цифровое оформление залоговых документов, стал Сбербанк.

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