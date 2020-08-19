19 августа 2020

Тверского чиновника избили палкой в собственном кабинете. Он пытался защищаться с помощью стула

© Служба новостей «URA.RU»
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Против жителя Тверской области возбуждено уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тверской области ворвался в кабинет главы Оленинского района Олега Дубова, обругал его и избил палкой. Инцидент произошел во время рабочего дня.

«В кабинет главы района с нецензурной бранью ворвался мужчина. Более того у ворвавшегося в руках была палка. Причём, Олегу Дубову этот человек был знаком. Это некий Николай Русаков, известный в районе своей политической активностью и оппозиционными взглядами к политике главы района», — пишет «Край справедливости». Отмечается, что Дубин защищался при помощи стула. Мужчина покинул кабинет чиновника только после того, как сломалась палка.

В результате нападения глава Оленинского района получил сотрясение мозга. Против Русакова возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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