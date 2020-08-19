Житель Тверской области ворвался в кабинет главы Оленинского района Олега Дубова, обругал его и избил палкой. Инцидент произошел во время рабочего дня.
«В кабинет главы района с нецензурной бранью ворвался мужчина. Более того у ворвавшегося в руках была палка. Причём, Олегу Дубову этот человек был знаком. Это некий Николай Русаков, известный в районе своей политической активностью и оппозиционными взглядами к политике главы района», — пишет «
В результате нападения глава Оленинского района получил сотрясение мозга. Против Русакова возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.