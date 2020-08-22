Российский боксер победил вопреки мнению критиков и букмекеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минувшей ночью в британском Брентвуде боксер Александр Поветкин в пятом раунде отправил в нокаут Диллиана Уайта, чем гарантировал себе поединок за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC. Социальные сети, до боя насыщенные колкими комментариями в адрес 40-летнего боксера, после победы Поветкина наполнились восторженными отзывами о «русском витязе».

До поединка шансов на победу над более молодым Диллианом Уайтом российскому спортсмену давали немного. Это выразилось как в букмекерских коэффициентах (на победу Поветкина давали х3), так и в самих комментариях пользователей соцсетей. 40-летнему боксеру припоминали последние неудачные поединки и предлагали уйти на пенсию. Подобный настрой, впрочем, не менялся до самого нокаута, который для многих стал неожиданностью — Уайт доминировал большую часть боя и два раза отправлял россиянина на настил.

Многие расценивали поединок с Уайтом, как последний в карьере Поветкина перед выходом на пенсию

После нокаута негативная риторика соцсетей изменилась на противоположную. Эффектным нокаутом Поветкина восхищались как российские пользователи, так и поклонники бокса со всего мира.

Нокаут Поветкина стал поводом для создания видеозаписей на основе мемов. Здесь, например, он выносит гроб с телом поверженного британца

Помимо победы Александра, в этот день чемпионский титул в смешанных единоборствах завоевал другой россиянин — Вадим Немков, а Валентин Молдавский на турнире Bellator победил Роя Нельсона

Вспомнили и «форму» команды Поветкина, в которой они вылетели в Великобританию

Британские журналисты назвали удар россиянина «апперкотом из ада»

Были и отсылки к тотальному доминированию Уайта, несмотря на которое Поветкину удалось вырвать победу одним ударом. На фото: статистика известного лигочемпионского матча 2011 года, в котором уступающий по всем параметрам «Селтик» смог вырвать победу у доминирующей «Барселоны»

В официальном аккаунте Поветкина в instagram боксера поздравляли как российские, так и иностранные фанаты

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