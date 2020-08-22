Минувшей ночью в британском Брентвуде боксер Александр Поветкин в пятом раунде отправил в нокаут Диллиана Уайта, чем гарантировал себе поединок за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC. Социальные сети, до боя насыщенные колкими комментариями в адрес 40-летнего боксера, после победы Поветкина наполнились восторженными отзывами о «русском витязе».
До поединка шансов на победу над более молодым Диллианом Уайтом российскому спортсмену давали немного. Это выразилось как в букмекерских коэффициентах (на победу Поветкина давали х3), так и в самих комментариях пользователей соцсетей. 40-летнему боксеру припоминали последние неудачные поединки и предлагали уйти на пенсию. Подобный настрой, впрочем, не менялся до самого нокаута, который для многих стал неожиданностью — Уайт доминировал большую часть боя и два раза отправлял россиянина на настил.
После нокаута негативная риторика соцсетей изменилась на противоположную. Эффектным нокаутом Поветкина восхищались как российские пользователи, так и поклонники бокса со всего мира.
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