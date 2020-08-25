25 августа 2020

Российские метеорологи поменяют температурные нормы во всем мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые пересмотрят температурные нормы за 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские метеорологи сильно изменят мировые температурные нормы. Изменения вступят в силу в 2022 году, сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм. Появятся новые нормы на 30-тилетний период. Они действительно сильно изменятся», — цитирует Вильфанда Lenta.ru. Метеоролог подчеркнул, что перерасчеты сделают не только метеорологи из России, но и их коллеги по всему миру.

Вильфанд заявил, что нормы пересмотрят в большую сторону. Так, в Москве средняя температура января стала выше на два градуса, уточнил глава гидрометцентра. Он также напомнил, что ученые обычно пересматривают температурные нормы раз в 30 лет.

Синоптики предсказали аномально теплый конец августа в России. Наибольшее отклонение от нормы произойдет на Урале и Поволжье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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