Российские метеорологи поменяют температурные нормы во всем мире

Российские метеорологи сильно изменят мировые температурные нормы. Изменения вступят в силу в 2022 году, сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм. Появятся новые нормы на 30-тилетний период. Они действительно сильно изменятся», — цитирует Вильфанда Lenta.ru. Метеоролог подчеркнул, что перерасчеты сделают не только метеорологи из России, но и их коллеги по всему миру.
Вильфанд заявил, что нормы пересмотрят в большую сторону. Так, в Москве средняя температура января стала выше на два градуса, уточнил глава гидрометцентра. Он также напомнил, что ученые обычно пересматривают температурные нормы раз в 30 лет.
Синоптики предсказали аномально теплый конец августа в России. Наибольшее отклонение от нормы произойдет на Урале и Поволжье.
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