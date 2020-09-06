Суд наказал россиянку за фотографии носков с рисунком конопли

Жительница Пензы выложила фото носков с растением в соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницу Пензы Юлию Коткову оштрафовали на четыре тысячи рублей за фотографии носков с изображением конопли, выложенные в начале 2018 года. Ленинский районный суд Пензы посчитал, что женщина прорекламировала наркосодержащее растение.

«Коткова „осуществила рекламу наркосодержащего растения конопля в соцсетях ‚ВКонтакте‘ и Instagram“, выложив там 24 декабря 2018 года фотографии с изображением листьев конопли, где они находились до 5 февраля этого года», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Снимки в сети обнаружил оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону, после чего составил протоколы.

Эксперты согласились, что на носках действительно было изображено растение, схожее с коноплей. Они пришли к заключению, что публикации имели признаки рекламы и побуждали людей к приобретению товара, а также формировали лояльное отношение к наркотикам.

Во время судебного заседания девушка полностью признала свою вину и заявила, что носки уже выброшены. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по части первой статьи 6.13 КоАП РФ и оштрафовали на четыре тысячи рублей.

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