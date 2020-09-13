Кардиолог рассказал об опасности корвалола и валокордина

Корвалол и валокордин запрещены к свободной продаже во многих странах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Корвалол и валокордин запрещены во многих странах, так как в их составе есть фенобарбитал, который вызывает зависимость и другие побочные эффекты. Об этом заявил заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.

«Корвалол, валосердин, валокордин, они практически идентичны. В России часто применяют, в них содержится фенобарбитал — это снотворное средство с большим количеством побочных эффектов», — приводит слова Иванова радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что фенобарбитал помогает, так как обладает седативным средством, но при этом не решает самой проблемы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников советовал соблюдать осторожность с корвалолом, пишет агентство Nation News. По его словам, использование валокордина или корвалола не может помочь человеку, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».