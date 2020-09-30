Счетная палата отправит своих сотрудников на курсы русского языка

Счетная палата намерена организовать для своих сотрудников курсы русского языка. В рамках мероприятия работников научат уходить от формального языка во время подготовки документов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Речь идет о „современном формате написания сложных официальных документов“, которые необходимо излагать более понятным языком, чтобы сохранить юридическую часть и не потерять доверие граждан», — пишет «Аргументы и факты». Подобные курсы уже проводили в 2019 году. Порядка ста сотрудников ведомства успешно завершили обучение.
Ранее сообщалось, что в России чиновников обяжут соблюдать правила современного русского языка. Разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект поручил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства поручил создать в правительстве межведомственную комиссию по русскому языку, которая будет проводить экспертизы словарей и справочников.
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