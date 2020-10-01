Первая часть киноленты «Шугалей» вышла в мае 2020 года Кадр из фильма

Основанные на реальных событиях кинокартины всегда производят на зрителя сильное впечатление. В российском кинематографе одними из наиболее запоминающихся представителей жанра являются фильмы об опасных инцидентах, где наши соотечественники борются за жизнь.

«Шугалей» стал одним из самых резонансных кинолент в этом жанре за последние годы. В фильме рассказывается подлинная история российского социолога Максима Шугалея, попавшего в плен в Ливии, где он занимался изучением политической обстановки. После захвата террористами Максим был отправлен в тюрьму, где вынужден находиться до сих пор. Представители кинокомпании «Триикс Медиа», чьими силами были созданы оба фильма о Шугалее, надеются, что их работа поможет вызволить социолога из тюрьмы. В конце августа вышла вторая часть киноленты.

«22 минуты» — картина посвящена событиям 2010 года, когда пираты захватили российский танкер «Московский университет» в Аденском заливе. У морских пехотинцев было всего 22 минуты на то, чтобы спасти людей. Премьера состоялась в 2014 году.

Фильм «Кандагар» рассказывает о судьбе пятерых российских летчиков, которые попали в плен в Афганистане в 1995 году. Картина вышла на экраны в 2009 году.

Зарубежным примером фильмов такого жанра может послужить американский боевик «Капитан Филлипс». Сюжет фильма закручивается вокруг попыток сомалийских пиратов захватить контейнеровоз Maersk Alabama. Неудачный захват заканчивается похищением капитана судна Ричарда Филлипса. На большие экраны фильм вышел в 2013 году. Он имеет несколько номинаций на «Оскар».

Ранее российские знаменитости устроили флешмоб, чтобы привлечь внимание к выходу фильма «Шугалей-2». В поддержку фильма уже высказалась певица Анна Семенович и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова и другие звезды.