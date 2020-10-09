Онищенко заранее знал о предстоящем росте заболеваемости COVID

Геннадий Онищенко уверен, что рост больных в России — прогнозируемое явление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рекорды заболеваемости в России — прогнозируемы. Рост числа зараженных коронавирусом в России будет сохраняться, считает бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», — заявил Онищенко в разговоре с «Национальной службой новостей».

Медика, тем не менее, не пугает ситуация с коронавирусом. Он уверен, что нынешнюю статистику вполне можно было предугадать. Однако вокруг роста заболеваемости идет «истерическое нагнетание обстановки», — говорит Онищенко. Врач подчеркнул, что половина новых зараженных — бессимптомники.

9 октября стало известно, что Россия побила свой рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. Было выявлено 12 126 больных. Страна также приближается к рекорду смертности, за сутки скончались более 200 человек.