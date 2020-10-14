Азербайджанские военные атаковали приграничные территории Армении

Ракетному обстрелу подверглись военнослужащие возле города Кельбаджар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные удары по приграничным районам Армении. Обстрелу подверглись позиции армянских военнослужащих возле города Кельбаджар. Об этом заявили в минобороны Армении.

«Утром противник на южном, юго-восточном, северо-северо-восточном направлениях, нарушая гуманитарное прекращение огня, возобновил артиллерийский обстрел. Особенно интенсивно ведя огонь на юго-востоке, северо-северо-востоке», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей минобороны, после действий азербайджанских военных Армения оставляет за собой право наносить удары по любым вражеским объектам. В том числе, в министерстве не исключили возможность атаки на военные позиции на территории Азербайджана.

По информации РИА «Новости», азербайджанские военные подтвердили обстрел армянских позиций на приграничной территории. По их словам, данная операция являлась упреждающим ударом по ракетным комплексам Армении, нацеленным на города Азербайджана.