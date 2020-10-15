Геополитическое напряжение в мире привело к учениям с ядерным оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тайные учения Германии по подготовке к ядерной войне могут являться следствием геополитического напряжения. Однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет, поделился с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.

О совместных учениях ФРГ и НАТО по подготовке к атомной войне ранее сообщило немецкое издание Bild. Также Китай и США призывали армию готовиться к войне.

«Евросоюз пытается создать волну санаций, поэтому акцентируется внимание на учениях с применением ядерных боеприпасов. Сейчас в Германии осваивают новую управляемую бомбу. Больше чем уверен, что это плановая подготовка, в которой задействовано совершенствование новых модификаций ядерного оружия», — объяснил Кошкин. По его словам, таким образом Германия демонстрирует свой ядерный потенциал, хоть и не входит в «ядерный клуб» — список стран с атомным оружием.

Важна в учениях и роль США, продолжил Кошкин. После выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Америка стала снабжать европейские страны ядерными припасами и учить их применять. «Они [США] хотят развязать себе руки и в ближайшем будущем распределить по европейскому континенту ракеты средней дальности», — добавил военный эксперт.

На днях Россия успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», напоминает сайт argumenti.ru. По словам Кошкина, это говорит о том, что РФ способна нейтрализовать ядерную угрозу как на суше, так и в море.