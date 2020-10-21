Полиция выполнила требование мужчины, захватившего банк в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, спецназ, каски, внутренние войска, полиция, росгвардия, национальная гвардия, силовики, омон, шлемы, броня, оцепление, космонавты
Правоохранители вывезли бронетехнику по требованию преступника Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к филиалу «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Это было одно из требований захватчика банка. Спецоперация по освобождению заложников продолжается.

«Бронетехника покинула прилегающую к банку территорию. Также погашено уличное освещение», — сообщает журналист телекомпании «Пирвели». Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания банка через пожарную лестницу и крышу. Некоторых освободил сам преступник — среди них пожилые люди и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Вооруженный захватчик требует 500 тысяч долларов. МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Власти Грузии назвали захват заложников в Зугдиди терактом, пишет «Национальная служба новостей». Один из заложников сообщил, что захватчик держит в руке гранату, поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...