Полиция выполнила требование мужчины, захватившего банк в Грузии

Правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к филиалу «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Это было одно из требований захватчика банка. Спецоперация по освобождению заложников продолжается.
«Бронетехника покинула прилегающую к банку территорию. Также погашено уличное освещение», — сообщает журналист телекомпании «Пирвели». Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания банка через пожарную лестницу и крышу. Некоторых освободил сам преступник — среди них пожилые люди и беременная женщина.
Ранее сообщалось, что в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Вооруженный захватчик требует 500 тысяч долларов. МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Власти Грузии назвали захват заложников в Зугдиди терактом, пишет «Национальная служба новостей». Один из заложников сообщил, что захватчик держит в руке гранату, поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам, передает телеканал 360.
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