Пригожин ответил Шнурову на обвинение в дорогом отдыхе

Пригожин заявил, что он получил все деньги честным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не будет оправдываться за дорогой отдых с певицей Валерией во время пандемии коронавируса, потому что все деньги он заработал честно. Об этом он заявил журналистам.

«Мы всего добились своим трудом. Почему-то все время приходится оправдываться», — рассказал Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так он ответил на критику музыканта Сергея Шнурова, который обвинял артистов в слишком больших тратах.

Пригожин подчеркнул, что Валерия, как и он сам, прислушивается к рекомендациям врачей и соблюдает меры предосторожности. Продюсер связал поведение Шнурова с желанием создать эпатаж вокруг своей личности. Также Пригожин предположил, что Шнуров питает чувства к Валерии.

Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором высмеял отдых Пригожина и Валерии в Дубае. «Отдыхают, как бедняжки, скромненько совсем бюджетно», — написал он. Пригожин рассказал, что многие артисты остались без средств к существованию. По его словам, музыканты не самые богатые люди в стране и тоже терпят на себе последствия кризиса.